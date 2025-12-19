Türkiye-Umman Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolara Çıkarılacak

Türkiye-Umman Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef, ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkartılması hedefi doğrultusunda çalışmaların devam etmesi konusunda fikir birliğine vardı.

KEK TOPLANTISINDA HEDEF BELİRLENDİ

Toplantı çerçevesinde ilk olarak bakanlar arasında ikili görüşme yapıldı. İki ülke devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle önem kazanan ilişkiler üzerinde durulduğu bu görüşmede, ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ardından, Türkiye-Umman KEK 13. Dönem Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef’in eş başkanlığında gerçekleşti.

TOPLANTIDA İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

KEK toplantısı sırasında bakanların gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm yönleri gözden geçirildi. Çevre ve şehircilik, finans, sanayi ve teknoloji, müteahhitlik, KOBİ’ler, helal akreditasyon, sağlık, turizm, ulaştırma, yatırımlar, limanlar ve denizcilik gibi konularda kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi. Toplantının sonunda, gelecekte atılacak somut adımlar da belirlendi.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Toplantı neticesinde KEK işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini izleyen ve sanayi, ulaştırma, enerji, turizm, eğitim, bankacılık, finans, tarım ve e-ticaret gibi çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor. Türkiye ile Umman arasında ayrıca, eğitim bakanlıkları arasında işbirliğine yönelik bir protokol de imzalandı.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI PLÄNLENDİ

Bakanlar Şimşek ve Yousef, özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde yapılacak bu toplantıda, iş dünyası temsilcileri mevcut projelerini paylaşarak yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirecek.