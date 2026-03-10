Türkiye Ve İran Arasındaki Kritik Telefon Görüşmesi

turkiye-ve-iran-arasindaki-kritik-telefon-gorusmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, önemli bir mesaj iletti. Fidan, görüşme sırasında “Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVA SAHASININ İHLALİNE TEPKİ

Fidan, Türk hava sahasında yaşanan ihlallerin kabul edilemeyeceğini dile getirerek, Türkiye’nin gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, tüm tarafların bölgesel güvenliği tehdit eden ve siviller için tehlike oluşturabilecek eylemlerden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

İRAN’DAN ARAŞTIRMA SÖZÜ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türk hava sahasına yönelik füzelerin İran menşeli olmadığını vurgulayarak, bu konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapılacağını ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Dalgası Başlıyor

Yarın itibarıyla benzinin litre fiyatında artış yaşanması öngörülüyor. Akaryakıt sektöründe bu durum sürpriz olarak değerlendiriliyor.
Gündem

Kim Kardashian Cristiano Ronaldo İtirafıyla Gündeme Geldi

Kim Kardashian, eski sevgilisi Cristiano Ronaldo hakkında "Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı" açıklamasında bulundu.
Gündem

Kristjan Asllani Beşiktaş’ta Kalmayı İstiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani hakkında İtalyan basınında dikkat çekici iddialar gündeme geldi.
Gündem

Bahçeli’den Kürtler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'da Kürt gruplara silah verilmesi iddialarını değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Gündem

Azerbaycan İran’a İnsani Yardım Gönderdi

İran'a düzenlenen İsrail saldırılarının ardından bölgedeki hayat şartları kötüleşti. Bu duruma yanıt olarak Azerbaycan, İran'a insani yardım gönderdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.