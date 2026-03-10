Türkiye Ve İran Arasındaki Kritik Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, önemli bir mesaj iletti. Fidan, görüşme sırasında “Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVA SAHASININ İHLALİNE TEPKİ

Fidan, Türk hava sahasında yaşanan ihlallerin kabul edilemeyeceğini dile getirerek, Türkiye’nin gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, tüm tarafların bölgesel güvenliği tehdit eden ve siviller için tehlike oluşturabilecek eylemlerden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

İRAN’DAN ARAŞTIRMA SÖZÜ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türk hava sahasına yönelik füzelerin İran menşeli olmadığını vurgulayarak, bu konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme yapılacağını ifade etti.