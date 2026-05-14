Türkiye Ve Kazakistan Arasında 13 Kritik Anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün resmi ziyaretler için Kazakistan’a hareket etti. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı’nda yapılan resmi törenle karşılanıyor.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Erdoğan ve Tokayev, Bağımsızlık Sarayı’nda bir araya gelip baş başa görüşme yaptı. İki lider, ayrıca Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na katılım sağladı.

