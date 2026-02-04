Türkiye Ve Suudi Arabistan Arasında 2 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’da resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, ikili ilişkileri derinleştirmek amacıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşme, her iki tarafın heyetlerinin de katılımı ile yapıldı.

DÖRT ANLAŞMA İMZALANDI

Bu görüşme çerçevesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında toplam dört anlaşma imzalandı. Anlaşmalar hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu kapsamda iki taraf arasında önemli bir enerji yatırımı anlaşmasının da yer aldığını duyurdu.

2 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ ANLAŞMASI

Bayraktar, anlaşmaların arasında 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı olduğuna değindi. Bu yatırımın ilk kısmında, 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin hayata geçirileceği ifade edildi. Ayrıca, Suudi Arabistan merkezli ACWA Enerji Şirketi’nin Türkiye’de iki büyük ölçekli güneş santrali kuracağı bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE’YE GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRALLERİ İNŞA EDİLECEK

Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Riyad’da Suudi mevkidaşı ile birlikte “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” imzalandığını belirtti. Anlaşma gereği, Türkiye’de toplam 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgar santralleri inşa edilmesi planlanıyor.

2,1 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK

İlk aşama olarak Sivas ve Karaman illerinde 2.000 MW gücündeki güneş santrali projelerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yine Bakan Bayraktar, bu yatırımların uluslararası finans kaynakları ile destekleneceğini ve Karaman ile Sivas’ta belirlenen elektrik alım fiyatlarının Türkiye’deki yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük olacağını ifade etti. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bu yatırımlar, 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin enerji sektörüne sağladığı katkılarla önemli bir girişim olacak.