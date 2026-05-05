Türkiye Ve Suudi Arabistan Arasında Vize Anlaşması Başlıyor

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vizelerin karşılıklı olarak iptali planlanıyor. Diplomasi kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, 6 Mayıs Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında bir araya gelecek.

İki Bakan, bu görüşmelerle birlikte iki ülke vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştıracak olan vize muafiyeti anlaşmasını resmileştirmeyi hedefliyor.

Vize muafiyeti anlaşması, yalnızca diplomatik pasaport sahiplerini değil, aynı zamanda umuma mahsus “bordo pasaport” sahibi vatandaşları da kapsayacak şekilde geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Görüşmelerin ardından protokolün imzalanması beklenirken, uzmanlar, bu adımın son yıllardaki normalleşme sürecinin en önemli ve kapsamlı gelişmesi olduğunu belirtiyor.

Bu üst düzey toplantıda, vize serbestisi yanı sıra bölgede yaşanan sorunların da ele alınacağı ifade ediliyor. İki bakanın, İran’daki gerilimi sona erdirmek amacıyla yapıcı mesajlarını yinelemesi öngörülüyor. Ayrıca, küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin ele alınması ve bölgedeki hareketliliğin yeni gerginlikler ve provokasyonlara yol açmaması gerektiğinin altının çizilmesi bekleniyor.

