Türkiye Ve Suudi Arabistan Vize Muafiyetini İmzalamaya Hazırlanıyor

turkiye-ve-suudi-arabistan-vize-muafiyetini-imzalamaya-hazirlaniyor

Türkiye ile Suudi Arabistan ARASINDA YENİ BİR DÖNEM

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni bir dönemin kapıları açılıyor. İki ülkenin belirli pasaport tipleri için vize uygulamasını kaldırma anlaşmasının bugünkü Ankara’da imzalanması bekleniyor.

ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Anlaşmanın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud’un gerçekleştireceği temaslar çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

KRİTİK TOPLANTI 6 MAYIS’TA

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin üçüncü toplantısı, 6 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak. Bu önemli görüşmeye iki ülkenin dışişleri bakanları eş başkanlık edecek.

VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI MASADA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantılarda hem diplomatik (siyah) hem de umuma mahsus (yeşil) pasaport hamilleri için geçerli olacak vize muafiyeti anlaşması gündemde olacak. İmzaların atılması halinde, iki ülke arasında seyahatlerde önemli bir kolaylık sağlanmış olacak. Bu gelişme, son yıllarda artan normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kadir İnanır’ın Tedavi Sürecinde Ziyaretler Devam Ediyor

Kadir İnanır’ın son durumu, tedavi sürecinin ardından gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, ustayı hastanede ziyaret etti.
Gündem

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Ev Hapsine Alındı

Bahis soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, tahliye edildi.
Gündem

Fenerbahçe’de Başkan Adaylığı Süreci Hız Kazandı

Fenerbahçe’nin 6-7 Haziran'da düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi adaylık süreci ilerliyor. Eski başkan Yıldırım’ın kararını iki gün içinde açıklaması bekleniyor.
Gündem

Aydınlar: Fenerbahçe Başkan Adaylığından Vazgeçti

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe’nin başkanlığı için adaylık sürecine girmeyeceğini duyurdu.
Gündem

Galatasaray’dan Sacha Boey Kararı Açıklandı

Galatasaray, Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey için satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Alman basını, kulübün bu tutumunu duyurdu.