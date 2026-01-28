Türkiye’ye İade Edilen Suçluların Listesi Açıklandı

Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 13 kişinin yanı sıra ulusal seviyede aranan 1 şahsın yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Operasyonların Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. İade edilen şahıslar arasında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yağma”, “kasten yaralama” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” gibi birçok suçtan uluslararası alanda aranan Çirkinler Organize Suç Örgütü yöneticisi Cihat Altunç da yer alıyor.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİLER

Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, iade edilen şüpheliler arasında; kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, yağma, hırsızlık, resmi ve özel belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi suçlar nedeniyle arananlar bulunuyor. Ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan S.A. Gürcistan’da yakalanırken, yağma suçundan aranan O.R.Y. da aynı ülkede ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan kırmızı bültenle aranan K.İ., “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama” suçlarıyla aranan A.A., “kasten öldürme ve yağma” suçlarıyla aranan K.K. gibi isimler de Gürcistan’da yakalandı. Ayrıca, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan M.A., hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından E.K. gibi isimler de aynı ülkede tespit edildi.

ULUSLARARASI KOORDİNASYON

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, silahla tehdit suçlarından aranan S.Y., Gürcistan’da, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından aranan M.A.Y. Almanya’da, istisnai bir şekilde yakalandı. “Nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından aranan D.G., Ermenistan’da, dolandırıcılık suçundan H.S.Ç. ise Karadağ’da ele geçirildi. Son olarak, “hükümlü veya tutuklunun kaçması ve yağma” suçlarından aranan C.B. da Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

