Türkiye, Netanyahu İçin Kırmızı Bülten Talep Etti

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Bir adam gülümseyerek bir arabanın yanından geçiyor
Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya yönelik silahlı müdahale sonrası yürütülen kovuşturma, uluslararası hukuk açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na silahlı müdahale nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch dahil 35 sanık hakkında kovuşturma sürüyor. Adalet Bakanlığı, Netanyahu ve Moskovitch hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026’da yakalama emri çıkardı. Ayrıca kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

KIRMIZI BÜLTEN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Netanyahu ve Moskovitch, insanlığa karşı suç, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından yargılanıyor. Ayrıca eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılmasıyla da suçlanıyorlar. Adalet Bakanlığı, uluslararası seviyede aranmaları için kırmızı bülten yayımlanmasını İçişleri Bakanlığı’ndan talep etti. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.

ANKARA'DAN SERT AÇIKLAMALAR GELDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamalarına Ankara’dan art arda tepkiler yükseldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu’nun suçlarını örtemeyeceğini ve tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulamayacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu şebekesinin Cumhurbaşkanı’nı hedef almasının sebebini açıkladı. Çelik, soykırım ve katliamların Netanyahu’nun kimlik kartı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu girişimi ucuz siyaset olarak nitelendirdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, hezeyanların amacının uluslararası tepkiyi örtmek olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yaşananların son çırpınışların göstergesi olduğunu kaydetti.

UCM TUTUKLAMA KARARINI SÜRDÜRÜYOR

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze’de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Mahkeme, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu duyurmuştu. İsrail, UCM’nin yargı yetkisini reddederek tutuklama emirlerinin kaldırılmasını istedi. Temmuz 2025’te Mahkeme bu talebi reddetti ve emirler yürürlükte kaldı. Eylül 2025’te Netanyahu’nun BM Genel Kurulu için farklı bir uçuş rotası kullandığı gündeme gelmişti.

İDDİANAMEYLE AĞIR CEZALAR TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere silahlı müdahaleye ilişkin iddianame düzenledi. Netanyahu’nun da aralarında olduğu 35 şüpheli hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca şüpheliler için bin 102 yıl 9 aydan 4 bin 596 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FİLOYA SALDIRI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İsrail ordusu, 1 Ekim 2025’te Gazze’ye insani yardım taşıyan filoya saldırdı ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulması nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki yetki kuralları çerçevesinde yürütülüyor. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçları inceleniyor. Ayrıca nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet suçları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

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