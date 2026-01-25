Türksat Kanal Sayısı 532’ye Ulaşarak Rekor Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uydularına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin uzaydaki en stratejik adımı olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte, 6 aktif uydusu bulunan Türksat’ın küresel çapta önemli bir yayıncılık devi haline geldiğini belirtti.

KAPSAMA ALANIMIZI DÜNYANIN EN UZAK NOKTALARINA TAŞIDIK

Türksat’ı 110’dan fazla ülkede 5,5 milyar insanı hedef alan bir hizmet sunar hale getirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, “Türksat 6A ile birlikte kapsama alanımızı dünyanın en uzak noktalarına taşıdık. Uzay vatanımızdaki egemenliğimizi, teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. Bugün Türksat, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi” dedi.

DÜNYANIN SESİ ARTIK TÜRKSAT ÜZERİNDEN YÜKSELİYOR

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın uluslararası alandaki güvenilirliğinin, yurt dışında yayın yapan kanal sayısındaki artışla belirginleştiğini ifade etti. “2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayımızı, son 5 yılda yüzde 50 oranında artışla 171’e çıkardık. Bu tablo, Türkiye’nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu. Avrupa’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika ve Güney Asya’nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık Türksat üzerinden yükseliyor” şeklinde konuştu. Türksat uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi.

ÜLKEMİZ İÇİN PAHA BİÇİLEMEZ BİR DEĞER

Türksat 6A’nın sunduğu yeni kapsama alanlarının başarı hikayesine dönüştüğünü kaydeden Uraloğlu, bu uydu ile Güney Asya’da yeni bir dönemin başladığını belirtti. 6A’nın hizmete girmesiyle bölgede önemli anlaşmalar imzalandığını dile getiren Uraloğlu, “Dubai merkezli firma ile yapılan sözleşme kapsamındaki Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunmaya başladık. Ardından Sri Lanka’nın önde gelen platformu Freesat Lanka’nın 50 kanalını sistemimize dahil ettik. Bu projeler, ülkemize yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasimizin birer sonucudur” ifadelerini kullandı. Yerli üretim gücü Türksat 6A’nın, yatırım maliyetini teknoloji ve hizmet ihracatıyla karşılayarak geri ödeyen, ülkemiz için paha biçilemez bir değer olduğunu vurguladı.

KANAL SAYIMIZ 532’YE ULAŞARAK SON 10 YILIN REKORUNU KIRDI

Bakan Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısının 532’ye ulaştığını ve bu sayının son 10 yılın rekorunu kırdığını belirterek, “2020 yılında 431 olan kanal sayımız, 2025 yılı sonu itibarıyla 532’ye ulaştı. Son bir yılda kanal sayımızda yüzde 20’lik bir artış yakalayarak Türkiye’yi küresel bir yayıncılık ‘hub’ı haline getirdik. Bu, Türksat’ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır” dedi. Türksat uyduları, ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için en güvenilir liman olmaya devam ediyor. Türkiye, ulaştırmada ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileri taşımaktadır.