Yargıtay’dan Emeklilik Başlangıç Tarihine Dair Dönüşüm

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emeklilik başlangıç tarihinin geriye çekilmesi ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. Karara göre, geçmişte sigorta işe giriş bildirgesi bulunsa dahi, bu döneme ait prim ödemesi ve bordro kaydı olmayan kişiler yalnızca bu belgeye dayanarak emeklilik tarihini geriye çekemeyecek.

FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTI VURGUSU

Kararda, emeklilik hesabında dikkate alınacak sigortalılığın yalnızca fiilî çalışmanın somut ve güçlü delillerle ispatlanması durumunda mümkün olabileceği belirtildi. Sadece işe giriş bildirgesinin, sigortalı çalışmayı kanıtlamak için yeterli olmadığı ifade edildi.

DAVA ÇANAKKALE’DEN YARGITAY’A TAŞINDI

1992 yılının 16 Şubat’ında Çanakkale’de bir iş yerinde çalıştığını iddia eden M.R., aynı tarihe ait işe giriş bildirgesi düzenlendiğini belirterek Çanakkale İş Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Davacı, bu tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep etti.

SGK: BORDRO VE PRİM KAYDI YOK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise, belirtilen döneme ait prim bildirgeleri ve bordro kayıtlarının eksik olduğunu belirterek, işe giriş bildirgesinin yalnız başına sigortalılık başlangıcı için yeterli sayılamayacağına dikkat çekti ve davanın reddedilmesini istedi.

YEREL MAHKEMELER DAVACI LEHİNE KARAR VERDİ

Çanakkale İş Mahkemesi, davacının en az bir gün sigortalı çalıştığına kanaat getirerek, sigorta başlangıç tarihini 16 Şubat 1992 olarak belirledi. SGK’nın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını onadı.

YARGITAY: İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

SGK’nın temyiz başvurusu sonrasında dosya Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, işe giriş bildirgesinin yalnız başına sigortalılık başlangıcını kanıtlamak için yeterli olmadığını, fiilî çalışmanın kesin bir biçimde ispatlanması gerektiğini vurguladı.

BORDRO YOK, TANIK HATIRLAMIYOR

Görüşe göre, Yargıtay kararında ilgili döneme ait bordroların mevcut olmayışı ve dinlenen tanığın davacıyı hatırlamaması gibi durumlar dikkat çekti. Ayrıca, komşu iş yerlerine dair herhangi bir araştırma yapılmadığını ve çalışmayı doğrulayan delillerin toplanmadığını belirtti.

“RESEN ARAŞTIRMA YAPILMALIYDI”

Kararda sosyal güvenlik davalarındaki resen araştırma ilkesi hatırlatıldı. SGK, belediye, zabıta, maliye, meslek odaları ve muhtarlıklar aracılığıyla davalı iş yerine komşu iş yerlerinin detaylı bir şekilde araştırılması gerektiği vurgulandı.

KARAR BOZULDU, DOSYA GERİ GÖNDERİLDİ

Yargıtay, söz konusu dönemde aynı iş yerinde ya da çevresinde çalıştığı belirlenebilecek kayıtlı çalışanların ve iş yeri sahiplerinin tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Eksik inceleme ve araştırmalara dayanan verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade eden Yargıtay, böylece Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını iptal ederek dosyayı yerel mahkemeye yeniden karar verilmek üzere gönderdi.