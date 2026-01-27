TÜRSAB Seyahat Sitelerine Erişim Engeli Talep Etti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye’de kayıt dışı olarak satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon faaliyetleri yürüten birçok uluslararası çevrimiçi seyahat platformuna karşı hukuki işlem başlattığını bildirdi. Birlik, bu sitelere erişimin engellenmesini istiyor.

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre Türkiye’de satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerinin sadece TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine ait olduğu vurgulandı. Açıklamada, ülkede herhangi bir şirket kurulmadan faaliyet gösteren uluslararası platformların, belgesiz, vergisiz ve denetimsiz bir şekilde pazarda hâkimiyet sağladığı ifade edildi.

HUKUKİ MUHATAP YETERSİZLİĞİ

Bu platformların, tüketicilere kolaylık sağladığı yönündeki iddialarına rağmen, aslında tüketicilerin hak arayabileceği bir hukuki muhatap sunmadığı savunuldu. Ayrıca, söz konusu web sitelerinin, yasal yükümlülükleri bulunan seyahat acentelerine karşı haksız rekabet yarattığı belirtildi.

TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİNİ ÖNLEME HEDEFİ

TÜRSAB, açılan davanın amacının yalnızca seyahat acentalarının haklarını korumak olmadığını belirtti. Devlet denetimi dışında yürütülen hukuka aykırı faaliyetlerin engellenmesi ve bu platformlardan kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Birlik, turizm ekonomisinde kayıt dışı faaliyet gösteren yapılara karşı hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

ENGELİN HEDEFİNDEKİ SİTELER

TÜRSAB’ın dava açtığını ve erişim engeli talep ettiği seyahat platformları arasında şunlar yer alıyor: Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Viator, Isango, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com ve Musement.