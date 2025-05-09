TÜSİAD’dan AB İlişkileri Açıklaması Geldi

AVRUPA GÜNÜ ÖZEL AÇIKLAMA

Türkiye’nin dünya ekonomisiyle en entegre sermaye grubu olan TÜSİAD, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne özel dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin önemine vurgu yapılarak, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun mutlaka gündeme alınması gerektiği ifade edildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ONURUNA STRATEJİK DÖNEM

TÜSİAD, “Küresel düzeyde sistemsel bir değişimden geçilirken Avrupa entegrasyonunun temel değerlerine dönülmesi gereken bir zamandayız” sözleriyle sürecin gerekliliğini dile getiriyor. Açıklamada, Avrupa Birliği’nin beklenmedik atılımlar üzerine kurulu olduğuna dikkat çekiliyor ve AB-Türkiye entegrasyon ortaklığının da benzer bir atılım gerçekleştirebileceği belirtiliyor. “Ayrışmayı yönetmek yerine, gerçek bir bütünleşmeye, stratejik uyum ve eyleme odaklanılmalıdır” deniyor.

STRATEJİK BİR ZORUNLULUK OLARAK GÜVEN

TÜSİAD açıklamada güvenin, ortak demokratik değerlere ve daha derin ekonomik entegrasyona dayanan öngörülebilir bir zemin üzerinde inşa edilebileceğini ifade ediyor. AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun, ortak rekabet gücünü artırmak için öncelikli bir gereklilik olduğu ve aynı zamanda sağlam bir güvenlik işbirliğinin de temeli olduğu vurgulanıyor.

ORTAK ÇAĞRIYLA GÜNDEME ALINMALI

Gümrük Birliği modernizasyonunun hızlı bir şekilde gündeme alınması, TÜSİAD ve üyesi olduğu BusinessEurope ile AB ve Türk iş dünyasının ortak çağrısı olarak öne çıkıyor.