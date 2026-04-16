Tutuklu Okul Saldırganı İsa Aras’ın Babasından Şok Edici İfade Detayları

Tutuklu bulunan okul saldırganı İsa Aras’ın babası, Polis Müfettişi Uğur Mersinli’nin mahkemedeki ifadesinin detayları netleşti. İfade metninde, saldırıya giden sürecin nasıl geliştiği ve failin silahlara erişimi konusundaki bilgiler dikkat çekiyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA KAHREDEN OLAY

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a ulaştı. Ayrıca, saldırganların benzer özellik taşıdığı, ikisinin de aynı oyunu saatlerce oynadığı bildirildi.

EVDEKİ SİLAHLARIN SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Gazeteci Burak Doğan tarafından aktarılan bilgilere göre, Uğur Mersinli, mahkemede kendi üzerindeki silahların listesini sundu. Evinde pek çok ateşli silah bulunduğunu vurgulayan Mersinli, şu ifadeleri kullandı: “7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlar mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir.”

Mersinli, oğlunun ev içindeki davranışları ve aldığı psikolojik destekle ilgili bilgileri de mahkemeye sundu. Oğlunun dijital alışkanlıklarıyla ilgili bilgilere de değinen Mersinli, “Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı” şeklinde konuştu.

Bir uzman tarafından oğlunun durumu hakkında kendilerine daha önce verilen uyarıyı paylaşan Mersinli, “Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi” dedi.

SİLAH KULLANIMI İLE İLGİLİ UYARIYA RAĞMEN…

Tutanaklara göre, psikologun “takip edilmeli” uyarısına rağmen, İsa Aras olaydan kısa bir süre önce silah kullanma isteği geliştirdi. Baba Mersinli, oğlunun bir ay kadar önce arkadaşlarının silahla atış yaptığını anlattığını belirtti ve “Kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu” dedi. Bu talep sonrası yaşanan süreci mahkemede şu şekilde açıkladı: “Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım.”

