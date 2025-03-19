Twitter ve Instagram Erişim Sorunları Yaşanıyor

Sosyal medya platformlarında erişim sorunları meydana geldi. Kullanıcılar, Twitter (X), Instagram ve YouTube’da problemler yaşadıklarını bildiriyor. Özellikle akış yenileme ve içerik yükleme gibi temel işlevlerde zorluklar ortaya çıkmış durumda.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA ERİŞİM SORUNLARI

Gece saatlerinde başlayan sıkıntılar sonucunda pek çok kişi “Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?” gibi sorularla araştırma yapmaya başladı. Kullanıcılar, bu platformlarda akışlarında yenileme problemleri yaşadıklarını ifade ediyor.

YOUTUBE’DA DA PROBLEN YAŞANIYOR

YouTube kullanıcıları, platforma erişim sağlarken uzun süren bekleme sorunları yaşadıklarını, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise YouTube’a tamamen giriş yapamadıklarını aktarıyor.

X PLATFORUNDA AKIŞ VE GİRİŞ SORUNLARI

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda, kullanıcılar akış yenileyemediğini, tweet paylaşımında ve mesaj gönderiminde ciddi aksamalar olduğunu ifade ediyor.

INSTAGRAM’DA BAĞLANTI SORUNLARI

Instagram kullananlar da, X ve YouTube’daki sorunlara benzer problemler yaşadıklarını aktarıyor. Hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri yapamadıklarını belirten bazı kullanıcılar, hesaplarına doğrudan giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları ile karşılaştıklarını ifade ediyor.