UBS Altın Fiyat Tahminini 6200 Dolar Olarak Revize Etti

KÜRESEL FİNANS DEVRİ UBS’DEN ÇARPICI ALTIN TAHMİNİ

Küresel finans devi UBS, 2026 yılına yönelik altın fiyat tahminlerini köklü bir revizyona tabi tutarak 6 bin 200 dolarlık yeni hedefini belirledi. Banka tarafından yapılan güncel analiz, değerli metaller piyasasında yalnızca geçici bir ralli yaşanmadığını, bunun yanı sıra kurumsal yatırım modellerinde köklü değişikliklere sebep olan bir yapısal kırılmanın meydana geldiğini vurguluyor.

MERKEZ BANKALARI PİYASAYA DESTEK SAĞLIYOR

UBS analistleri, altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin en önemli nedeninin, dünya çapındaki merkez bankalarının agresif ve daha karmaşık altın biriktirme stratejileri olduğunu belirtiyor. Bu kurumsal yapılar, geleneksel portföy çeşitliliğini aşarak, gelişmiş ekonomilerdeki para birimlerinin değersizleşme riski, jeopolitik risk yönetimi ve tarihsel olarak benzersiz bir parasal genişleme sürecine karşı reel varlıklara yöneliyorlar. Analizlere göre, merkez bankalarının yapmış olduğu satın alımlar, fiyat dalgalanmalarına karşı dayanıklı bir “yapısal destek mekanizması” oluşturuyor.

REEL FAİZLERİN ETKİSİ VE YATIRIM DAVRANIŞLARI

Analiz, Federal Rezerv’in politika eğilimlerinin reel faizler üzerindeki baskısını sürdüreceğini öngörüyor. Nominal faiz artışlarının ekonomik büyümeyi sınırlaması ve yüksek kalmayı sürdüren enflasyon beklentileri, altının “fırsat maliyetini” azaltıyor. Tarihsel veriler, negatif veya düşük pozitif reel faiz ortamlarının altın için en büyük yükseliş dönemlerini tetiklediğini ortaya koyuyor.

ARZDA YAŞANAN SIKINTILAR VE ETF GİRİŞLERİ

Altın piyasasında ciddi bir arz dengesizliği söz konusu. Bir madenin keşfi ile üretime geçme süresi 7 ile 10 yıl arasında değişirken, mevcut maden tenörlerindeki düşüş, fiyatların artmasına rağmen üretimi hızla artırmayı engelliyor. Bu duruma karşın, kurumsal yatırımcıların altına olan güvenini Borsa Yatırım Fonları (ETF) kanalıyla gelen girişler de destekliyor. UBS, bu alımların spekülatif değil, stratejik varlık tahsisi kararları olduğunu vurguluyor.

JEOPOLİTİK RİSKİN ETKİSİ

Banka, mevcut fiyatlamalarda 200 ila 400 dolar arasında bir jeopolitik risk primi eklenebileceği tahmininde bulunuyor. Bölgedeki çatışmaların artması, ticaret savaşları ve büyük ekonomilerdeki siyasi değişim riskleri, altını “finansal sistem sigortası” haline getiriyor. UBS’nin projeksiyonları, boğa piyasasının şu anda güçlü bir kurumsal katılımın gözlemlendiği ve momentumun sürdürülmekte olduğu “markup” aşamasında bulunduğunu gösteriyor.

BİR DİKKAT UYARISI

UBS, bu olumlu tabloya rağmen bazı risk unsurlarına da dikkat çekiyor. Federal Rezerv’in beklenmedik bir şekilde agresif bir faiz artırımı sürecine girmesi veya enflasyon hedeflemesinde hızlı bir başarı elde edilmesi, mevcut yükseliş senaryosunu olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, piyasada yüksek kaldıraç oranları ile algoritmik işlemlerin, kısa vadeli dalgalanmaları artırabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor. Uzmanlar, modern portföy teorisi çerçevesinde altın tahsisatının, risk toleransına göre %5 ile %15 arasında tutulması gerektiğini belirtiyor. UBS’nin analizi, altının artık sadece enflasyona karşı bir koruma aracı değil, aynı zamanda küresel finansal sistemin dayanıklılığı açısından stratejik bir varlık konumunda olduğunu ortaya koyuyor.