UBS İsviçre’de İşten Çıkarmalar Yapıyor

UBS GRUP AG’NIN İŞTEN ÇIKARMALARI BAŞLIYOR

İsviçre merkezli UBS Group AG, yüzyüze olduğu ekonomik zorluklarla başa çıkmak adına kendi ülkesi İsviçre’de birçok çalışanına işten çıkarma bildirimleri göndererek büyük bir işten çıkarma sürecini başlattı. İsimlerini vermek istemeyen kaynaklar, bu işten çıkarmaların üst düzey yöneticilerden daha düşük kadrolara kadar geniş bir yelpazeyi etkilediğini belirtti.

ÇALIŞANLARA YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Aynı zamanda UBS, işten çıkarılan çalışanların yeni bir pozisyon bulabilmeleri için bir yıla kadar süre tanıyan bir programa katılabileceklerini açıkladı. 2023 yılı içerisinde yaşadığı zorlu süreçte eski rakibi Credit Suisse’i satın alan UBS, bu entegrasyon sırasında çalışan sayısını azaltmaya devam ediyor. Banka, yaklaşık 3.000 işten çıkarma olacağını önceden duyurmuştu.

CREDIT SUISSE INTEGRASYONU SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİMLER

İşten çıkarmalar, UBS’nin Credit Suisse’in izlerini silmek için sürdürdüğü çalışmaların bir parçası olarak yaşanıyor. Banka, yakın zamanda eski rakibinin logosunu Zürih’teki merkezinden kaldırmış ve yerel müşteri verilerini kendi sistemine aktarma aşamasına geçmişken BT sistemlerini kapatmaya da hazırlanıyor. Birleşen bankaların 2023’ün sonunda İsviçre’de toplamda yaklaşık 35.000 çalışanı bulunuyordu.

DESTEKLEYİCİ SOSYAL PLANLAR

Elde edilen bilgilere göre, etkilenen çalışanlar için sunulan destek, yeni bir rol bulma konusunda dışarıdan yardım almayı ve UBS ile Credit Suisse’in önceki planlarının en güçlü unsurlarını içeren kapsamlı bir sosyal planı kapsıyor. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg ile yapılan bir röportajda İcra Kurulu Başkanı Sergio Ermotti, birleşmenin hemen ardından personel sayısını azaltma çabalarının süreceğini vurguladı.

PERSONEL SAYISINDA AZALMA DEVAM EDİYOR

UBS, bu anlaşmadan elde edilen 7,5 milyar dolara ilave olarak 5,5 milyar dolar daha tasarruf etmeyi hedefliyor. Personel sayısı, birleşmeden sonra 10 bin kişi azalmış olsa da, UBS henüz kesin bir hedef belirlemedi. Bankanın işgücü, yaklaşık iki yıl önce hükümet aracılığıyla gerçekleştirdiği acil durum operasyonu sonucunda Credit Suisse’i satın almasıyla 120 bin kişiden 75 bine düşmüştü. Banka, 4 Şubat’ta açıklayacağı 2024 mali sonuçlarıyla birlikte toplam çalışan sayısının güncellenmiş rakamlarını da paylaşacak.