Üç Büyüklerin İlk Yarıda Tarihi Zararı Açıklandı

İstanbul’un büyük futbol kulüpleri, sezonun ilk yarısını büyük zararlarla kapatmış durumda. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalara göre, kulüplerin harcamaları, gelirlerini aşıyor. Yaklaşık 26,5 milyar lira gelir elde eden kulüplerin giderleri ise 28,9 milyar lirayı geçiyor. Bu durum, üç büyüklerin 1 Haziran ile 30 Kasım tarihleri arasında 2 milyar 415 milyon lira zarara uğradığını gösteriyor. Bu zararın, kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon avro olduğu ifade ediliyor. Önceki sezonun aynı döneminde ise bu kulüpler, 44 milyon euro zarar etmiş ve sezonu yaklaşık 190 milyon euroluk bir kayıpla kapatmıştı.

EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ’TA

Bağımsız denetim raporlarına göre, kulüplerin alacaklarına karşılıksız bırakılan ve tahsil edilemeyen faizler düşüldüğünde en fazla zarar eden kulüp Beşiktaş olarak öne çıkıyor. Beşiktaş, 1 milyar 409 milyon lira (28,71 milyon euro) zarar ile sezonu kapatırken, yaklaşık 6 milyar 672 milyon lira gelire karşın 8 milyar 82 milyon lira gider gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin bu süreçteki zararı 918 milyon lira (18,7 milyon euro) oldu. Toplam 8 milyar 119 milyon lira gelir elde eden Fenerbahçe, giderlerini 9 milyar 38 milyon lira olarak kaydedildi. Galatasaray ise 11 milyar 701 milyon lira gelirle en yüksek geliri elde ederken, 11 milyar 788 milyon lira harcama gerçekleştirerek 87 milyon lira (1,77 milyon euro) zarara uğradı.

TOPLAM BORÇ 61 MİLYAR LİRAYI AŞTI

30 Kasım 2025 itibarıyla kulüplerin toplam borçları 61,02 milyar lira seviyesine ulaştı. Galatasaray, 22,75 milyar lira borç ile listenin en üstünde yer alırken, Fenerbahçe 19,22 milyar lira ve Beşiktaş 19,05 milyar lira borç yükü taşıyor. Bu borçların döviz karşılığı 1,24 milyar euro olarak ifade ediliyor. Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin nakit ve nakit benzeri varlıklarıyla toplam yükümlülüklerin çıkarılması sonucu elde edilen net borç ise Galatasaray için 22,67 milyar lira, Beşiktaş için 18,83 milyar lira, Fenerbahçe içinse 18,34 milyar lira olarak hesaplanıyor.

KISA VADELİ BORÇLARDA CİDDİ DENGEZSİZLİK VAR

Kısa vadeli borçların toplamı, şirketlerin dönen varlıklarının yaklaşık 4 katına ulaştı. 30 Kasım itibarıyla Galatasaray’ın 16,28 milyar lira, Fenerbahçe’nin 15,33 milyar lira ve Beşiktaş’ın 11,43 milyar lira olmak üzere toplam 43,04 milyar lira (877 milyon euro) kısa vadeli borcu bulunuyor. Kulüplerin mevcut varlıkları ise toplam 11,69 milyar lira (238 milyon euro). Bu durum, kulüplerin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 31,35 milyar liralık (639 milyon euro) ek kaynak bulması gerektiğini ortaya koyuyor.

ŞİRKETLERİN DEVAMLILIĞINA İLİŞKİN ŞÜPHELER VAR

Farklı bağımsız denetçiler, kulüplerin mali tablolarını incelediklerinde şirketlerin sürdürülebilirliğine dair ciddi şüpheler olduğunu belirtiyor. Denetçiler, hazırladıkları raporlarda “Mali tablolar, Grup’un sürekliliğine dair ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.