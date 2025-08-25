Üç İlçede Denize Giriş Yasaklandı!

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI TEHLİKE YARATIYOR

Sakarya’da üç ilçede meydana gelen olumsuz hava koşulları denizlerde ciddi tehlikeler oluşturuyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıkları, dalga ve rip akıntılarının etkisiyle denize girişlerin yasaklandığını kamuoyuna duyurdu.

DENİZDE GİRİŞ YASAKLANDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde denize girmeye çalışan vatandaşları uyararak, yasağa uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Aynı zamanda sahillerde kırmızı bayraklar çekilerek, tehlikeli koşullara karşı dikkatli olunması teşvik ediliyor.