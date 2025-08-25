Gündem

Üç İlçede Denize Giriş Yasaklandı!

uc-ilcede-denize-giris-yasaklandi

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI TEHLİKE YARATIYOR

Sakarya’da üç ilçede meydana gelen olumsuz hava koşulları denizlerde ciddi tehlikeler oluşturuyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıkları, dalga ve rip akıntılarının etkisiyle denize girişlerin yasaklandığını kamuoyuna duyurdu.

DENİZDE GİRİŞ YASAKLANDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde denize girmeye çalışan vatandaşları uyararak, yasağa uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Aynı zamanda sahillerde kırmızı bayraklar çekilerek, tehlikeli koşullara karşı dikkatli olunması teşvik ediliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Operatör İş Makinesi Altında Kaldı

Yeşilyurt'taki bir şantiyede, devrilen iş makinesinin altında kalan 24 yaşındaki operatör, maalesef yaşamını yitirdi.
Gündem

Türkiye Fındık Üretiminde Birinci Sırada!

Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesindeki üreticiler, kahverengi kokarca nedeniyle zayiatla karşılaşınca endişelerini dile getirdi, mahsul toplama kararsızlığı yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.