Uçak Kazası Sonrası Soruşturma Başlatıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da bulunduğu 5 kişiyi taşıyan jet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandıktan kısa süre sonra irtibat kesildi. Al-Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’da çeşitli temaslarda bulunmuştu.

UÇAK KAZASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Uçağın enkazına ulaşıldığında, Libya’dan gelen açıklama ile Al-Haddad’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medyadan şu bilgileri paylaştı: “Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.”

