Uçan Araçlar Gerçek Olacak! Çinli İddia

UÇAN OTOMOBİLLER GERÇEK OLUYOR

Uçan otomobiller, uzun yıllardan beri fütüristik hayallerin ve bilim kurgu senaryolarının önemli bir unsuru olmayı sürdürüyor. Ancak, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in yaptığı son açıklamalar, bu hayalin gerçeğe dönüşme sürecinin hızlandığını gözler önüne seriyor. He Xiaopeng, yalnızca üç yıl içinde, yani 2026’ya kadar uçan otomobillerin yollarda (ya da havada) olabileceğini belirtiyor.

Xpeng’in kurucusunun bu tahmini, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın toplantısında dile geldi. He Xiaopeng’e göre, şirketin üzerinde çalıştığı uçan araç projeleri, ticarileşme aşamasına oldukça yakın bir noktaya ulaştı. Önceden Xpeng AeroHT adı verilen bir yan kuruluşu aracılığıyla uçan otomobil prototiplerini tanıtan şirket, bu alandaki çalışmalarına ayrıca hız veriyor. Eğer He Xiaopeng’in öngörüsü gerçek olursa, 2026 yılı, ulaşım tarihinde yeni bir dönüm noktası olabilir.

Xpeng’İN YENİ VİZYONU

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” olarak adlandırdığı araç konsepti üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu konsept, karayolunda gidip gelebilen ve dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilen hibrit bir araç olarak tasarlanıyor. Geliştirilen bu teknolojiler, ulaşımın geleceğinde büyük yenilikler sağlayacak gibi görünüyor.