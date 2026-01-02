Ücret Şeffaflığı Direktifi İşverenlerin Sormasını Engelliyor

Avrupa Birliği’nin yeni “Ücret Şeffaflığı Direktifi” 2026 yılından itibaren tüm üye ülkelerde yürürlüğe girecek. Bu direktif doğrultusunda, işverenlerin çalışanların maaş bilgilerini açıklamaları zorunlu hale geliyor. Almanya’da kadınların, erkeklerden saatlik bazda ortalama yüzde 16 daha az kazandığı belirtiliyor. Aynı pozisyondaki ve nitelikteki çalışanlar arasında fark ise yüzde 6’ya geriliyor. Uzmanlar, bu durumun nedenleri arasında düşük ücretli işlerde kadınların yoğun çalıştıığını ve yarı zamanlı istihdamı öne çıkarıyor.

İŞ BAŞVURULARINDA YENİ KURALLAR

Yeni düzenlemeye göre, iş başvurusu yapan bireyler, işe başlamadan önce maaş aralığını öğrenme hakkına sahip olacak. Ayrıca, işverenlerin adayların önceki maaşlarını sorması yasaklanacak. Büyük ölçekli şirketler, cinsiyet temelli ücret farklarını düzenli olarak raporlama zorunluluğuna tabi tutulacak.

DÜZENLEME İLE BEKLENTİLER ARTACAK

Ücret ayrımcılığı tespit edilmesi durumunda, çalışanlar eksiksiz ödeme talep edebilirken, bu konuda kanıt yükümlülüğü işverenlere ait olacak. Eşitlik ve Eğitim Bakanı Karin Prien, bu direktifin sıkı bir şekilde uygulanacağının altını çizdi. Sendikalar, bu düzenlemenin gerekliliğini vurgularken; işverenler ise bürokrasi ve toplu sözleşme özgürlüğüne müdahale endişesi taşıyor.

Uluslararası danışmanlık firması tarafından yapılan bir ankete göre, Almanya’daki birçok şirket, maaş aralıklarını iş görüşmelerinde hâlâ açıklamamaktadır. Anket sonuçları, yaklaşık yarısının önümüzdeki dönemde bu uygulamayı değiştirmeyi planlamadığını gösteriyor. İşverenler, olası maaş pazarlıkları ve çalışanların bu durum karşısındaki tepkilerinden çekinmektedir.