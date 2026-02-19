Ücretsiz Hpv Aşısı Çalışmaları Bilim Kurulu’na Takıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda milletvekillerinin sağlık alanında fırsat eşitliği adına yürütülen çalışmalara dair soruları yanıtladı. Memişoğlu, 2 milyon 200 bin kadına ücretsiz meme kanseri taraması ve 1 milyon 800 bin vatandaşa rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hedefimiz, her vatandaşımızın eşit fırsatlara sahip olduğu, kadın çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı ve güvenle çalıştığı bir sağlık sistemi inşa etmektir.” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASI

Bakan Memişoğlu, komisyon üyelerinin yönelttiği ücretsiz HPV aşısıyla ilgili soruları yanıtladı. Türkiye’de yaygın olan HPV türlerinin ve bu türlerin kanser riski oluşturma seviyesinin tam olarak netleşmediğini belirten Memişoğlu, “Amerika’daki yaygın türler ile Türkiye’dekiler farklı olabilir.” şeklinde açıklama yaptı. Şu ana kadar 1 milyon 760 binden fazla ücretsiz HPV taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden Memişoğlu, “Biz niyet var dedik, ancak bilimsel kurul tekrar değerlendirme yapacaklarını söyledi. Onların kararını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

18 YAŞ ALTI DOĞUM ORANI

Memişoğlu, Türkiye’de 18 yaş altındaki doğumların Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu vurguladı. 2025’te toplam bir milyon civarında doğum gerçekleştiğini belirten Bakan, bu doğumların 3 bin 896’sının 18 yaş altındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

AŞI KARŞITLIĞI İÇİN EYLEM PLANI

Ayrıca Memişoğlu, aşı karşıtlığına yönelik bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını da duyurdu. Yerli aşılar için 13 farklı projede çalışmaların devam ettiğini de bildirdi.