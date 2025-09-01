Uçum’dan 66. Madde Değişikliği Önerisi

ANAYASA’DA DEĞİŞİKLİK İHTİMALI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa’nın vatandaşlığı tanımlayan 66. maddesindeki ‘Türk’ ifadesinin değiştirilebileceğini belirtti. Uçum, “Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, ‘Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır’ şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir” diye konuştu.

GEÇİŞ SÜRECİ VURGUSU

Yeni çözüm süreci çerçevesinde açıklamalarda bulunan Uçum, sürecin “çözüm süreci” değil, “geçiş süreci” olarak adlandırılması gerektiğini vurguladı. Önceki çözüm süreci ile mevcut süreç arasındaki farkı, “terörle mücadelenin hem aktif hem destek unsurlarına yönelik pratiklerini kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüterek bu yeni aşamayı başlatmak” olarak tanımlayan Uçum, “Bu sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir ‘çözüm süreci’ değil; bir ‘geçiş süreci’dir” şeklinde ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Uçum, “Terörsüz Türkiye”ye geçişe dair bir devlet inisiyatifi ortaya konduğunu belirterek, “Geçiş sürecinin ön şartları olarak terör örgütünün feshi gerçekleşti ve silah bırakma kararı alındı. Fesih ve silah bırakma kararıyla geçiş süreci somut olarak başladı. Artık geçiş sürecini başarıyla tamamlamak için yapılan çalışmalar söz konusudur” dedi.

ANAYASAL DÖNÜŞÜM OLASILIĞI

Süreç kapsamında anayasal veya yapısal bir dönüşüm olup olmayacağı konusunda Uçum, “Ret ve inkâr politikalarının bitirildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimlerinde Kürtler, kimliklerinin tanınması, anadilleri önündeki yasakların kaldırılması, akademik ve kültürel haklar, bölgesel kalkınma, ekonomik refah ve sosyal adalet imkânlarına kavuştu” ifadelerini kullandı. Demokrasinin güçlendirilmesi ve yeni anayasa konuları üzerinde her zaman değerlendirmelerin yapılabileceğini vurguladı.

HUKUKİ YENİLİKLER ÖNERİSİ

Uçum, “Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması” gerektiğini belirterek, Türkçe’nin devletin tek resmi dili olmasının tartışma konusu olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra, yerel yönetimler reformunun gündeme gelebileceğini ve bunların artık toplumsal ortak konular olduğunu ifade etti.

66. MADDE TARTIŞMALARI

Anayasa’nın 66. maddesi üzerindeki tartışmalar zaman zaman Türkiye’nin gündeminde yer alıyor. Bu tartışmaların yeniden alevlendiği anlardan biri, 2023 seçimleri öncesinde DEVA Partisi’nin bu konuda değişiklik önerisinde bulunmasıyla yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, bu konuda eleştirilerde bulunarak, “Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaktır?” demişti. 66. maddede yer alan hüküm, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” ifadesi ile başlıyor.