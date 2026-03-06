Uçuş İptalleri 9 Mart’a Kadar Uzatıldı

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI SONUCUNDA SEFERLER İPTAL OLDU

Havayolu şirketlerinin Körfez ülkelerine düzenlediği seferlerin iptaline dair açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Uraloğlu, “İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın hava sahalarındaki olumsuz etkilerini yakından izliyoruz. İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’nin (Halep hariç) hava sahasında kapanmalar sürmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da kısmi uçuşlar devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü bir şekilde yürütülüyor. Havayolu taşıyıcılarımız, güvenlik riskleri nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 6 Mart 2026 tarihine kadar durdurmuştu. Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress, bu ülkelerdeki uçuşları 9 Mart’a kadar iptal etmiştir. Ek olarak, Pegasus Hava Yolları, İran seferlerini 12 Mart’a; Türk Hava Yolları ise 20 Mart’a kadar programdan çıkarmıştır.” ifadesinde bulundu.

KÜLT ÜLKELERE BUGÜN UÇUŞ REALİZE OLMAYACAK

Uraloğlu, “Hava sahalarındaki güncel durumu değerlendirdiğimizde, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün için icra edilmeyecek. İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 1 Irak Havayolları uçağı yatıya alınmış durumda. Toplamda 7 uçak için yatı durumu söz konusu; süreci ise ilgili birimlerle koordineli olarak takip ediyoruz. Dahası, bugün Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağımız, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

NAHÇIVAN’DAN IĞDIR’A UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Nahçıvan’a yönelik düzenlenen saldırıya dair bilgi veren Uraloğlu, “Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA sonrasında Azerbaycan Hava Yolları’na bağlı 2 yolcu uçağı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı; yolcular emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan’a ulaştırıldı. Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimiz titizlikle izliyor; hava sahası ve havalimanlarındaki olası değişiklikler için gerekli koordinasyon çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

TÜRK VATANDAŞLARINA OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENİYOR

Uçuşların iptal olması nedeniyle bölgede yaşayan Türk vatandaşları için Suudi Arabistan ve Umman’a otobüs seferleri düzenlenmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşlarının bu ülkeler aracılığıyla tahliye edilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.