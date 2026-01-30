UEFA Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Sona Erdi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE 8. HAFTA KARŞILAŞMALARI TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun 8. hafta karşılaşmaları sona erdi. Avrupa’nın önemli kulüp organizasyonlarından biri olan bu ligde, TSİ 23.00 itibarıyla 18 maç gerçekleştirildi. Fenerbahçe, FCSB karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalarak, lig aşamasında toplamda 12 puanla 19. sırada yer aldı. Son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe’nin tahmin edilen rakipleri ise Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

TUR ATLAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Milli sporcu Zeki Çelik’in 64 dakika forma giydiği Roma, Panathinaikos deplasmanından 1-1 berabeerlikle dönerken, Lille, milli kaleci Berke Özer’in koruduğu kalesinde Freiburg’a 1-0 yenildi. Diğer yandan, Midtjylland, Aral Şimşir’in attığı golle Dinamo Zagreb’i 2-0 mağlup etti. Lig etabının tamamlanmasının ardından Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, ilk 8 içerisinde yer alarak direk son 16 turuna yükseldi. 9-24. sıralarda bulunan Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, play-off aşamasına ismini yazdırdı.

ZİRVE LYON’UN OLDU

Play-off turunda mücadele edecek 16 takım, son 16 bileti için tek maçlı eleme usulüyle karşılaşacak. Avrupa Ligi’ndeki play-off kura çekimi bugün gerçekleştirilirken, bu maçların 19 ve 26 Şubat’ta oynanacağı bildirildi. Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, lig etabını zirvede tamamlayarak, 21 puan ve averajla Aston Villa’nın önünde yer aldı.

12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Lig aşamasında 25-36. sıralarda yer alan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapatmış durumda. Alınan sonuçlar ise şu şekilde gerçekleşti: FCSB (Romanya) – Fenerbahçe: 1-1, Aston Villa (İngiltere) – Salzburg (Avusturya): 3-2, Basel (İsviçre) – Viktoria Plzen (Çekya): 0-1, Celtic (İskoçya) – Utrecht (Hollanda): 4-2, Genk (Belçika) – Malmö (İsveç): 2-1, Go Ahead Eagles (Hollanda) – Braga (Portekiz): 0-0, Kızılyıldız (Sırbistan) – Celta Vigo (İspanya): 1-1, Lille (Fransa) – Freiburg (Almanya): 1-0, Ludogorets (Bulgaristan) – Nice (Fransa): 1-0, Olimpik Lyon (Fransa) – PAOK (Yunanistan): 4-2, Maccabi Tel Aviv (İsrail) – Bologna (İtalya): 0-3, Midtjylland (Danimarka) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0, Nottingham Forest (İngiltere) – Ferencvaros (Macaristan): 4-0, Panathinaikos (Yunanistan) – Roma (İtalya): 1-1, Porto (Portekiz) – Rangers (İskoçya): 3-1, Real Betis (İspanya) – Feyenoord (Hollanda): 2-1, Sturm Graz (Avusturya) – Brann (Norveç): 1-0.