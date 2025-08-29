Spor

Uefa Avrupa Ligi Tarihleri 2025 Belirlendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Kura çekimlerinin ardından sarı-lacivertli ekibin grup aşamasındaki rakipleri de belirginleşti. Fenerbahçe, güçlü takımlardan oluşan grupta üst tura yükselebilmek için sahada mücadele edecek. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri ise büyük bir merak konusu.

GRUP MAÇLARININ BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

UEFA Avrupa Ligi grup maçları için belirlenen takvim şu şekildedir:

1.Hafta: 24-25 Eylül 2025
2.Hafta: 2 Ekim 2025
3.Hafta: 23 Ekim 2025
4.Hafta: 6 Kasım 2025
5.Hafta: 27 Kasım 2025
6.Hafta: 11 Aralık 2025
7.Hafta: 22 Ocak 2026
8.Hafta: 29 Ocak 2026

FENERBAHÇE’NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki rakipleri ise şunlardır: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa, Ferençvaroş, Victoria Plzen (D), Nice, FSCB (D), Stuttgart ve Brann (D). Takım, bu güçlü rakiplere karşı başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

