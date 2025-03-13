Uefa’dan Alvarez’in Penaltısıyla İlgili Açıklama

UEFA’DAN AÇIKLAMA

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde gerçekleşen Atletico Madrid ile Real Madrid maçı sonrasında bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, Julian Alvarez’in iptal edilen penaltısı ile ilgili Atletico Madrid’in resmi bir başvuru yaptığı duyuruldu. UEFA’nın belirttiğine göre, Alvarez’in penaltı vuruşundan önce destek ayağı topa temas etti.

VAR UYARMALIYDI

Yapılan resmi açıklamada, “Atletico Madrid, Real Madrid maçının ardından Julian Alvarez’in iptal edilen penaltı pozisyonuyla ilgili UEFA’ya resmi olarak başvuru yapmıştır. Alvarez, penaltı vuruşundan önce destek ayağıyla -minimum düzeyde olsa da- topa temas etmiştir. Mevcut kural uyarınca, VAR’ın hakemi uyarak golün iptal edilmesini söylemesi gerekiyordu” ifadelerine yer verildi.

KURAL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELER

Bunun dışında UEFA, penaltılarda çift vuruşlar için yeni bir düzenleme yapma hazırlığında. Yapılan açıklamada, Alvarez’in pozisyonunun ardından, penaltılarda kasıtsız çift dokunuş durumları için kural değişikliği yapılması konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı ifade edildi.