UEFA Gelirleri 2024-2025 Sezonunda Açıklandı

uefa-gelirleri-2024-2025-sezonunda-aciklandi

UEFA, 2024-2025 dönemine ait mali raporları kamuoyuyla paylaştı. Rapor kapsamında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Rams Başakşehir’in UEFA’dan sağladığı gelirler netlik kazandı.

GALATASARAY’IN YÜKSEK GELİRİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden 4 milyon 29 bin euro, Avrupa Ligi’nden ise 14 milyon 83 bin euro gelir elde etti. Bu verilere göre sarı-kırmızılı takım, UEFA organizasyonlarından toplamda 18 milyon 373 bin euro kazanarak 2024-2025 sezonunda Türk takımları arasında en yüksek geliri elde eden ekip oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN KAZANCI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden 15 milyon 682 bin euro gelir sağladı. Aynı ligde mücadele eden Beşiktaş ise 10 milyon 712 bin euro gelir elde etme hakkı kazandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.