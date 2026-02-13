UEFA Gelirleri 2024-2025 Sezonunda Açıklandı

UEFA, 2024-2025 dönemine ait mali raporları kamuoyuyla paylaştı. Rapor kapsamında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Rams Başakşehir’in UEFA’dan sağladığı gelirler netlik kazandı.

GALATASARAY’IN YÜKSEK GELİRİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden 4 milyon 29 bin euro, Avrupa Ligi’nden ise 14 milyon 83 bin euro gelir elde etti. Bu verilere göre sarı-kırmızılı takım, UEFA organizasyonlarından toplamda 18 milyon 373 bin euro kazanarak 2024-2025 sezonunda Türk takımları arasında en yüksek geliri elde eden ekip oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN KAZANCI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden 15 milyon 682 bin euro gelir sağladı. Aynı ligde mücadele eden Beşiktaş ise 10 milyon 712 bin euro gelir elde etme hakkı kazandı.