Uefa Gelirleri Açıklandı: Galatasaray Lider

UEFA’NIN 49. KONGRESİ BELGRAD’DA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad’da düzenledi. Kongrede, 2023-2024 sezonuna ait finansal veriler paylaşıldı.

GALATASARAY UEFA GELİRLERİNDE TÜRKİYE’NİN LİDERİ

Rapora göre, UEFA organizasyonlarından en yüksek geliri elde eden Türk takımı Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırada yer alarak 31 milyon 85 bin euro kazandı. Avrupa Ligi’nden ise 1 milyon 276 bin euro ek gelir elde eden Galatasaray, toplamda 32 milyon 361 bin euroya ulaştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayarak 9 milyon 34 bin euro gelir sağladı. Beşiktaş ise aynı organizasyonda grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak 5 milyon 187 bin euro kazandı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ GELİRLERİ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısı, Türk futbol kulüpleri arasında en yüksek UEFA gelirine ulaşmasını sağladı. Avrupa Ligi’nden ek gelir elde eden sarı kırmızılılar, toplamda 32 milyonun üzerinde bir kazanç elde etti.

TÜRK FUTBOLUNDA UEFA GELİRLERİNİN ÖNEMİ

UEFA’nın açıkladığı finansal raporlar, Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki performansının gelirlerine doğrudan etki ettiğini gösteriyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın elde ettiği gelirler, kulüplerin bütçelerine önemli katkı sağlıyor.