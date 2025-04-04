Uefa Gelirleri Açıklandı: Galatasaray Önde

UEFA’NIN 49. KONGRESİ BELGRAD’DA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad’da gerçekleştirdi. Kongre sonrasında açıklanan finansal raporlar, kulüplerin UEFA organizasyonlarından elde ettiği gelirleri gözler önüne serdi.

GALATASARAY EN ÇOK GELİR ELDE EDEN TÜRK TAKIMI OLDU

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırada yer alan Galatasaray, 31 milyon 85 bin euro kazandı. Sarı kırmızılılar, daha sonra katıldıkları UEFA Avrupa Ligi’nden de 1 milyon 276 bin euro gelir elde etti. Toplamda 32 milyon 361 bin euro kazanan Galatasaray, UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan Türk takımı oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe, 9 milyon 34 bin euro gelir elde ederken, aynı organizasyonda grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Beşiktaş ise 5 milyon 187 bin euro kazandı.

Bu veriler, Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki performanslarının finansal yansımalarını ortaya koyuyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısı, kulübün gelirlerine önemli bir katkı sağladı.