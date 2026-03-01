UEFA Şampiyonlar Ligi’nde En Hızlı Forvetler Listesi Açıklandı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HIZLI FORVETLER AÇIKLANDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı forvetler listesi yayınlandı. CIES tarafından hazırlanan raporda Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in de yer aldığı dikkat çekici bir liste hazırlandı.

EN HIZLI GOLCÜLER KİMLER?

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alan en hızlı 20 golcünün sıralaması:

20- Maximilian Beier | 32.69 km/h | Borussia Dortmund

19- Ayoub El Kaabi | 32.74 km/h | Olimpiakos

18- Marcus Thuram | 32.80 km/h | Inter