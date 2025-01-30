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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İlk 8 Takım Belli Oldu

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON HAFTA

Avrupa’nın en büyük kulüpler organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasının 8’inci ve final haftası 18 farklı maçla sona erdi.

İLK 8 TAKIM BELİRLENDİ

Bu mücadelelerin ardından son 16 turuna adını yazdıran ilk takımlar belli oldu. Bunun yanı sıra play-off oynayacak takımlar da belirginleşti. İlk 8 içerisinde bulunarak son 16 biletini elde eden takımlar arasında Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa yer aldı.

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