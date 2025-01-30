UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İlk 8 Takım Belli Oldu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON HAFTA

Avrupa’nın en büyük kulüpler organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasının 8’inci ve final haftası 18 farklı maçla sona erdi.

İLK 8 TAKIM BELİRLENDİ

Bu mücadelelerin ardından son 16 turuna adını yazdıran ilk takımlar belli oldu. Bunun yanı sıra play-off oynayacak takımlar da belirginleşti. İlk 8 içerisinde bulunarak son 16 biletini elde eden takımlar arasında Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa yer aldı.