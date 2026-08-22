UEFA’dan Halil Umut Meler’e Hakem Görevi

Spor
Futbol hakemi maç sırasında kararlar veriyor
Halil Umut Meler, Lech Poznan ile oynanacak rövanş maçında hakem olarak görev alacak.
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UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Halil Umut Meler, Avrupa kupalarında bir rövanş karşılaşmasını yönetecek. İlk maçta Lech Poznan’ın sahadan 7-0 galip ayrıldığı mücadelenin rövanşı, 27 Ağustos Perşembe günü İsviçre’nin Thun kentinde oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak ve Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Özkara üstlenecek.

MAÇIN DÖRDÜNCÜ HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olarak atandı. Video Yardımcı Hakem koltuğunda ise İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi oturacak. Chiffi’nin yardımcılığını Onur Özütoprak yapacak. Bu görevlendirme, UEFA’nın hakem ekibini tamamladığını gösteriyor.

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