Ufuk Özkan Ameliyat Öncesi Duygusal Mesajını Paylaştı

Karaciğer yetmezliği sebebiyle uzun bir tedavi süreci geçiren oyuncu Ufuk Özkan, nakil sürecinin ardından duygusal bir açıklama yaptı. Ameliyat öncesinde içten bir mesaj paylaşan Özkan, düşüncelerini resmi Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

DÜNYA VE DUA MESAJI

“Merhabalar, Öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek sözlerine başlayan Özkan, hastalığının başından itibaren yanında olan kıymetli meslektaşlarına, izleyicilerine ve dualarıyla kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatına gireceğini belirtti ve “Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK DUYGUSU

Yeni bir kardeş kazanmış olmanın mutluluğuna da değinen Özkan, “Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir.” dedi. Bu süreçte kendisine destek olan kardeşlerine ve sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirtti. Özkan, “Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular.” şeklinde konuştu.

Teşekkürlerini sıralayan Özkan, Prof. Dr. Onur Yaprak, Prof. Dr. Murat Dayangaç ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a da özel olarak teşekkür etti. Hemşirelerine, asistan doktorlara ve sağlık emekçilerine duyduğu minneti ileten Özkan, Sibel’e de yemekleriyle moral verdiği için sevgiyle hitap etti. Ayrıca Sevim Emre Hanımefendi, Elif Hanımefendi ve Orhan Gencebay’a da teşekkürlerini iletti.

MINNET DUYDUĞU İSİM

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da olan minnetini ifade eden Özkan, “Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır.” sözleriyle veda etti.