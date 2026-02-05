Ufuk Özkan Ameliyatı Sonrası İlk Paylaşımını Yaptı

Türkiye’nin tanınmış oyuncularından Ufuk Özkan, uzun zamandır mücadele ettiği hastalıkta önemli bir aşama kaydetti. Karaciğer yetmezliği tanısı sebebiyle tedavi altında olan ünlü isim, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde gerçekleştirilen operasyonu başarı ile tamamladı. Yaklaşık 11 saat süren ameliyat sonrası Dr. Cenk Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” şeklinde bilgi verdi. Oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan kardeşi, donör olan Salih Kıvırcık’ın da sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA: HABERLER HARİKA

Ufuk Özkan’ın önemli ameliyatının ardından kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Umut Özkan, “Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara Allah’ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun” ifadesini kullanarak sevinçlerini belirtti.

SALİH KIVIRCIK’TAN İLK PAYLAŞIM

Ufuk Özkan’a nakil olan donör, aynı zamanda eski bir arkadaş olan Salih Kıvırcık’tı. Kıvırcık, 11 saatlik süren operasyonun ardından sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve “11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler” notunu düştü.

“UMUTLUYUM” DEMİŞTİ

Ameliyat öncesi sosyal medyada donörü Salih Kıvırcık ile fotoğraf paylaşan Özkan, yüksek moral seviyesini şu sözlerle ifade etmişti: “Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.”

“BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI”

Destek olan herkese teşekkür eden Özkan, ameliyat sürecindeki dostu ve donörü Salih için, “Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir” demişti. Özkan, ayrıca kardeşleri Umut ve Alper’e, süreçteki doktorlar ve sağlık çalışanlarına da minnettarlığını ifade etmiş; özellikle Prof. Dr. Onur Yaprak, Prof. Dr. Murat Dayangaç ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a teşekkür ederek, hemşire ve sağlık emekçilerinin desteğinin kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulamıştı.