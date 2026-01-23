Ufuk Özkan İçin Donör Bulundu Müjdesi Verildi

ufuk-ozkan-icin-donor-bulundu-mujdesi-verildi

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan’a umut veren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde influenza teşhisi ile ziyaretçi yasağı getirilen Özkan’a, donör bulunduğu bilgisi verildi. Orhan Gencebay’ın eşi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu bu müjdeli haberi, Ufuk Özkan’ın fotoğrafını paylaşarak “Sevgili Canlarım… Ufuk Kardeşime uygun donörü şükürler olsun bulduk… Allah’ın izniyle Devletimizin ve sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun desteği ile Karaciğer naklimiz gerçekleşecek… Bende bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım… Minnet ve şükranlarımla.” ifadeleriyle duyurdu.

UMUT VEREN GELİŞME

Tüm bu gelişmeler sonrası Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan’dan resmi bir açıklamanın henüz gelmemesi ise dikkat çekiyor.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Donör bulunması haberi Özkan ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ufuk Özkan İçin Donör Bulunduğu Açıklandı

Karaciğer yetmezliği yaşayan Ufuk Özkan'a uygun bir donör bulunduğu müjdesi, Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Gündem

İstanbul ve Ankara’da Et ve Tereyağı Fiyatları Sabitlendi

İstanbul ve Ankara'daki yerel zincir marketler, dana kıyma ve tereyağı fiyatlarını iki ay boyunca sabitleme kararı aldı. Uygulama hangi marketlerde geçerli olacak?
Gündem

YPG/SDG İçin Ateşkes Süreci Belirsizliğini Koruyor

Haseke'de Suriye hükümeti ve YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes mutabakatının süresi yarın doluyor. SDG yöneticisi, ateşkesin devamı için çalışacaklarını belirtti.
Gündem

Fenerbahçe’nin Play-Off Turu Rakipleri Belli Oluyor

Fenerbahçe, Aston Villa'ya kaybederek Avrupa'daki son 16 şansını büyük ölçüde kaybetti. Takım, şimdi tüm dikkatini FCSB maçına yönlendirmiş durumda.
Gündem

Ahmet Özer’e Terör Üyeliğinden Hapis Cezası

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Silahla terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.