Ufuk Özkan İçin Donör Bulundu Müjdesi Verildi

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan’a umut veren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde influenza teşhisi ile ziyaretçi yasağı getirilen Özkan’a, donör bulunduğu bilgisi verildi. Orhan Gencebay’ın eşi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu bu müjdeli haberi, Ufuk Özkan’ın fotoğrafını paylaşarak “Sevgili Canlarım… Ufuk Kardeşime uygun donörü şükürler olsun bulduk… Allah’ın izniyle Devletimizin ve sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun desteği ile Karaciğer naklimiz gerçekleşecek… Bende bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım… Minnet ve şükranlarımla.” ifadeleriyle duyurdu.

UMUT VEREN GELİŞME

Tüm bu gelişmeler sonrası Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan’dan resmi bir açıklamanın henüz gelmemesi ise dikkat çekiyor.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Donör bulunması haberi Özkan ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.