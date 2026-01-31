Ufuk Özkan İçin Uyumlu Donör Bulundu: Ameliyat Gün Sayıyor

İstanbul’daki özel bir hastanede karaciğer yetmezliği sebebiyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’a beklenen donör bulundu. Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, “Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı. Ameliyat için gün sayıyoruz” açıklamasını yaptı.

DONA KİMLİĞİ VE SÜREÇ

Yapılan tetkikler neticesinde donör olarak yüzde 100 uyum gösteren Kamera Yönetmeni Salih Kıvırcık, sürecin ani bir şekilde geliştiğini belirtti. Kıvırcık, “Ufuk abinin sağlık durumunun kötüye gittiğini öğrendiğimde hemen kendisini aradım. Birçok tahlilden geçtik, benimle birlikte başka arkadaşlarımız da vardı. Testler sonucunda yüzde 100 uyumlu çıkan ben oldum” şeklinde konuştu. Salih Kıvırcık, Ufuk Özkan ile tanıştıkları zamanın 2016’da ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ programı çekimlerine dayandığını ifade etti.

AMELİYAT TARİHİ

Nakil ameliyatının salı günü gerçekleştirileceğini dile getiren Kıvırcık, pazartesi günü hastaneye yatacağını aktardı. Ufuk Özkan ise yaptığı son açıklamada “Günde 10 tane serum alıyorum. Herküle döndüm. Bu alemde yiyeceğimiz lokma varsa yeriz. Kendimizi hekimlerimize emanet ettik” diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.