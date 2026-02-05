Ufuk Özkan’ın Ameliyat Sonrası İlk Paylaşımı Geldi

ufuk-ozkan-in-ameliyat-sonrasi-ilk-paylasimi-geldi

Ufuk Özkan, Sağlık Sorunları Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmıştı

“Geniş Aile” gibi birçok projede yer alan Ufuk Özkan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye yatırılarak organ nakli kararı alındı. Yapılan yaklaşık 11 saat süren başarılı organ nakli ameliyatı, Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Ünlü Oyuncudan İlk Paylaşım

Özkan, ameliyatın ardından ilk videolu mesajını yayınladı ve “Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardı. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevenim olduğunu düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Donör, Eski Çalışma Arkadaşı

Oyuncunun nakli için donör olan isim, eski çalışma arkadaşı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık oldu. Ameliyat sonrası, Özkan ve Kıvırcık’ın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Aileden Gelir İlk Açıklama

Umut Özkan, kardeşi Ufuk’un ameliyatını takiben yaptığı açıklamada “Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde ameliyatımız tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Hastaneden Servise Geçiş

Ameliyatın ardından yoğun bakımda takip edilen Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık, bugün normal servise alındı. Umut Özkan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” notunu ekledi.

