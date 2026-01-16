Ufuk Özkan’ın Kardeşinden Zor Sürece Dair Açıklama

Ufuk Özkan Karaciğer Yetmezliği ile Mücadele Ediyor

Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım, Cenazemize Hoşgeldiniz, Aile Terbiyesi ve Adalet gibi pek çok projede yer alan Ufuk Özkan, uzun bir süredir karaciğer yetmezliği sorunuyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda tedavi süreçleri geçiren Özkan, sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu iki gün önce Bağcılar’daki bir hastaneye yeniden yatırıldı ve organ nakli kararı alındı. Birçok meslektaşı, Ufuk Özkan’a donör bulabilmek amacıyla sosyal medya üzerinden destek paylaşımları gerçekleştirdi.

KARACİYER DONÖR TESTİ OLUMSUZ SONUÇLANDI

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin durumu hakkında “Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi” ifadelerini kullanarak donör olduğunu ancak test sonuçlarının olumsuz çıktığını dile getirdi. Umut Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Öncelikle, ‘kan vererek yardımcı olmak istiyorum’ diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim.” diyerek durum hakkında bilgi verdi.

UMUT VE İNANÇ DEVAM EDİYOR

Umut Özkan, ayrıca, “Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak… Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Ağabeyim Ufuk Özkan da herkese canıgönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi.” şeklinde açıklamada bulundu.