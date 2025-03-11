Ufuk Sarıca’nın Sağlık Durumu İyileşiyor

Muğla’da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Ufuk Sarıca, basketbolseverlerde endişe yarattı. Beynine pıhtı atması sonucu geçtiği kritik süreçte, hastanede yapılan hızlı ve etkili müdahale sayesinde hayati tehlikeyi atlattı. Şu anda sağlık durumu titizlikle takip edilen deneyimli antrenörün tedavisi hastanede devam ediyor. Spor camiası ve sevenleri, Sarıca’nın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Karşıyaka’dan Duygusal Açıklama

Karşıyaka Basketbol Kulübü, eski başantrenörleri Ufuk Sarıca’nın yaşadığı bu üzücü durum sonrası bir açıklama yaptı: “Türk basketbolunun en önemli isimlerinden Ufuk Sarıca’nın, Muğla’da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığını büyük üzüntüyle öğrendik. Beynine pıhtı atan Sarıca, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisi hastanede devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” Bu mesaj, Sarıca’ya duyulan yüksek sevgi ve desteği bir kez daha ortaya koydu.

Ufuk Sarıca Kimdir? Türk Basketbolunun Efsanesi

13 Haziran 1972 tarihinde dünyaya gelen Ufuk Sarıca, Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan bir isim. Oyunculuk döneminde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev alarak Efes Pilsen ile birçok başarıya imza attı. Toplamda 187 kez milli formayı giyen Sarıca, 98 kez A Milli Takım’da mücadele etti. Antrenörlük kariyerinde Beşiktaş, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka gibi önemli kulüplerde çalıştı. 2017 yılında Türkiye Milli Basketbol Takımı’nın başına geçen Sarıca, en son Karşıyaka Basketbol’un başantrenörlüğünü yapıyordu.