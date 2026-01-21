Uğurcan Çakır: 3 Puanı Kaçırdığımız İçin Üzgünüz

ugurcan-cakir-3-puani-kacirdigimiz-icin-uzgunuz

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EŞİT SONA GELİNDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk etti ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların puanı 10’a yükseldi.

GALATASARAY’IN KALBİNDEN DÜŞEN PUAN

Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır, Atletico Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Uğurcan, karşılaşmanın sonucundan dolayı üzüntülerini dile getirerek, “Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için… Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRDİ

Uğurcan Çakır, kendi performansıyla ilgili de düşüncelerini paylaştı. “Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil.” diyerek, takımın genel mücadelesini övdü.

