Ukrayna’da Suikast: Eski UGS Başkanı Öldürüldü

ZELENSKİ’NİN AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıdaki Lviv kentinde öldürüldüğünü duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” ifadesini kullandı. Devlet Başkanı, cinayetin ardından failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde arama çalışmaları başlattığını da belirtti.

SALDIRININ DETAYLARI

Saldırının detayları hâlâ belirsizliğini korurken, kamuoyunda endişe ve şaşkınlık hakim. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekilliği yapmış ve 2016 yılında meclis başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Ülkenin yakın siyasi tarihinde önemli roller üstlenen Parubiy, 2013-2014 Onur Devrimi sırasında Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin lideri ve öz savunma birliğinin komutanı olarak görev almıştı.

GEÇMİŞTEKİ SUİKAST GİRİŞİMİ

2014 yılında Parubiy, bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O zamanlar, bir Devlet Koruma Dairesi (UDO) çalışanının, dönemin Cumhurbaşkanı Yanukoviç’e karşı planladığı saldırı için hazırlık yaptığının ortaya çıktığı kaydedilmişti.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaştığını ve ateş açtığını aktardı.