Ukrayna’da Suikast: Eski Ulaştırma Bakanı Öldürüldü

ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıda bulunan Lviv kentinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” ifadesini kullandı. Devlet Başkanı, cinayetin sonrasında failin yakalanması için güvenlik güçlerinin aktif bir şekilde arama çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.

PARUBİY’İN POLİTİK HAYATI

Saldırının detayları netlik kazanmazken, kamuoyunda büyük bir endişe ve şaşkınlık hissediliyor. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekilliği yapmış ve 2016 yılında meclis başkanlığı görevini üstlenmişti. Ukrayna’nın yakın siyasi tarihindeki önemli figürlerden biri olan Parubiy, 2013-2014 Onur Devrimi sürecinde Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin liderliğini gerçekleştirmiş ve öz savunma birliğini yönetmişti.

GEÇMİŞTE SUİKAST GİRİŞİMİ

2014 yılında Parubiy, bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönem, bir Devlet Koruma Dairesi çalışanının, dönemin Cumhurbaşkanı Yanukoviç’e yönelik planlanan bir saldırı için hazırlandığı anlaşılmıştı. Bu durum, Parubiy’in bulunduğu siyasi konumun ne denli riskli olduğunu da gözler önüne seriyor.

SALDIRILAR VE TANIK İFADELERİ

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle Parubiy’in yanına yaklaşıp ateş ettiğini bildirdi. Bu detaylar, olaya dair endişe verici bir tablo sergiliyor ve soruşturmanın seyrine dair ipuçları sunuyor.