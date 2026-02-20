Ukrayna’da Suikast Plana Doğru Büyük Darbe

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya tarafından yönlendirilerek üst düzey Ukraynalı yetkililere suikast düzenlemeyi planlayan 10 kişinin Moldova ve Ukrayna’da gözaltına alındığını belirtti. Bu operasyona “Enigma 2.0” ismi verildi ve Moldova ile Ukrayna’nın emniyet güçlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Şüpheliler arasında gazetecilerin yanı sıra sivil aktivistler ve askeri istihbarat çalışanları da bulunuyordu. Başsavcı Ruslan Kravchenko, SBU Direktörü Andrii Yusov’a yönelik saldırı planlarının ana hedeflerden birisi olduğunu aktardı. Soruşturma sonucunda suç örgütünün 34 yaşındaki lideri ele geçirildi ve birçok suç ortağı da tutuklandı.

SUİKAST BAŞINA 100 BİN DOLAR

Suikastları organize eden Rus ajanları, her bir suikast için 100 bin dolara kadar ödeme yapılacağını taahhüt etti. Bu suç şebekesi, hedeflerine ulaşmak için silahlı saldırı ya da araç bombalama taktikleri geliştirdi. SBU’nun verilerine göre, örgütün lideri, Rusya’da hapse girdiği dönemde Rus istihbaratı tarafından elde edildi. Söz konusu kişi, Moskova’nın kontrolü altında grubu yönetme görevi üstlendi. Şebeke üyeleri, gözetleme ve suikast timleri olarak iki gruba ayrıldı. Bazı şüphelilerin Ukrayna’ya turist olarak giriş yaparak suikast hedeflerine yakın bölgelerde kiralanmış evlerde gizlendiği belirtildi.

GİZLİ OPERASYON TEKNİKLERİ

Finansman sağlamak için kripto para cüzdanları kullanan bu suç çetesi, yabancı banka kartları aracılığıyla aktivitelerini gizlemeye çalıştı. Operasyon sırasında ajanlar, hedefleri izlemek amacıyla paket servis kuryesi kılığına girdi. Dijital haritalar üzerinden yapılan takipler, koordinatöre rapor edildi. Yakalanan kişiler, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanacak. Ayrıca, yasa dışı silah bulundurma suçlaması da dosyada yer almakta.

