Ukrayna, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Dron Operatörü Gönderdiğini Söyledi

Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya’da halihazırda bulunan 8 bin 500 Kuzey Koreli askerin yeni dalgasının içinde, Ukrayna topraklarındaki hedeflere saldırı düzenleyebilecek bir insansız hava aracı biriminin yer aldığını bildirdi. Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vadym Skibitskiy’e göre, Kuzey Kore iki yıl önce Rusya ile NATO modeli bir karşılıklı savunma paktı imzaladı ve 2024 sonundan bu yana Moskova’nın askeri operasyonlarına destek için asker gönderiyor. Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un görüşmesinde, Pyongyang’dan 50 bine kadar ek asker talep edilmesi bekleniyor.

KUZEY KORE ASKERLERİNİN YENİ DALGASI VE DRONE KAPASİTESİ

Skibitskiy, Rusya’da konuşlanan Kuzey Koreli birliklerin büyük bölümünün Kursk bölgesinde dağıtıldığını ve bu kuvvetin bin mühendis ile mayın temizleme uzmanı içerdiğini söyledi. Birimin ayrıca 400 drone operatöründen oluştuğunu ve bunların çoğunun önceki Kuzey Kore konuşlanmalarında deneyim kazandığını belirten Skibitskiy, bu dronların Ukrayna içindeki hedefleri hem keşif hem de saldırı amacıyla kullanılacağını ifade etti. Bu yeni dalganın drone kapasitesine sahip olması, Ukrayna’nın geçen ekim ayında Kuzey Kore birliklerinin topraklarında saldırı dronları kullandığı yönündeki ilk uyarısından sonra gelen en somut istihbarat oldu.

TRUMP'IN GÜNEY KORE TATBİKAT KARARI VE KİM YO JONG'UN YALANLAMASI

Kuzey Kore’nin Rusya ile derinleşen bağları NATO ittifakında endişe yaratırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü Kim Jong Un’u kızdırmamak için Güney Kore ile askeri tatbikatların kapsamının daraltılacağını açıklaması dikkati çekti. Kim’in kız kardeşi Kim Yo Jong, on binlerce Kuzey Korelinin daha Rusya’nın savaş çabalarına katılacağı iddialarını reddederek bunun “temelsiz ve uydurma bir senaryo” olduğunu söyledi. Skibitskiy, Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna topraklarında savaşmayacağını, ancak Rusya’nın geri hatlarını güçlendirerek Rus askerlerinin Ukrayna içindeki saldırılara serbest kalmasını sağlayacağını aktardı.

İLK KONUŞLANMADAN BUGÜNE KUZEY KORE'NİN RUSYA DESTEĞİ

Skibitskiy, Putin’in muhtemel ek asker talebinin yanı sıra bugüne kadar yaklaşık 25 bin Kuzey Korelinin Rusya ordusunda görevlendirildiğini veya rotasyona tabi tutulduğunu ekledi. İlk Kuzey Kore konuşlanması, Ukrayna’nın Kursk bölgesine düzenlediği ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Rus topraklarına yapılan ilk kara harekâtı olan sızmayı püskürtmek için ekim 2024’te başladı. Kuzey Kore, nisan 2025’te askerlerinin Ukrayna’ya karşı savaştığını doğrulayana kadar konuşlanma hakkında aylarca sessiz kaldı. Yaklaşık 10 bin Kuzey Korelinin görevlendirildiği ilk dalgada, Ukrayna mevzilerine toplu saldırılarda fedai taktikleri kullanılması nedeniyle önemli kayıplar yaşandı. Yaralananların ülkelerine dönerek drone savaşı ve teknoloji odaklı cephe gerçeği hakkında diğer askerlere eğitim vermesi, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin derinliğini ortaya koyuyor. Rus devlet medyası son bir yılda Rusya’daki Kuzey Kore eğitimlerini gösteren görüntüler yayınlarken, Kim Jong Un nisan ayında Ukrayna’da ölen Kuzey Koreliler için bir anıt açtı.

KUZEY KORE FÜZELERİ UKRAYNA SEMALARINDA

Skibitskiy, Kuzey Kore’nin Rusya’nın saldırı operasyonlarına füze teknolojisiyle verdiği desteğin boyutuna da dikkat çekti. Geçen yılın ağustos ayından önce en az 150 KN 23 veya KN 24 balistik füzesinin Ukrayna’da kullanılmak üzere Kuzey Kore tarafından gönderildiğini, 120 füzenin daha söz verildiğini belirtti. Bu silahların, balistik füzeleri düşürebilen az sayıdaki sistemden biri olan ABD Patriot önleyicilerinin stoklarının neredeyse tükenmesi nedeniyle Kiev için giderek daha zor hedefler haline geldiği ifade ediliyor. Skibitskiy, 40 füzenin teslim edildiğini ve bunlardan ikisinin 30 Temmuz’da Dnipro bölgesindeki Radushne’ye düzenlenen ve aynı aileden en az dört çocuğun ölümüne yol açan saldırıda kullanıldığını söyledi. Füze fırlatmalarına destek için yaklaşık 90 personelin Voronej bölgesine gönderildiğini aktaran Skibitskiy, Kuzey Kore’den füze taşıması muhtemel on büyük kargo uçağının Baltimore havaalanına indiğini belirtti.

MÜZAKEREDE RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Skibitskiy, daha modern füze versiyonlarının menzilinin 800 kilometreye uzatıldığını, ancak füzelerin çoğunlukla hedeften 15-19 kilometre uzağa düştüğünü söyledi. Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya yapılan fırlatmaları hedefleme ve savaş başlığı kapasitesini geliştirmek için kullandığını ifade etti. Personel ve mühimmat tedarikinin karşılığında Kuzey Kore’nin Rus S-400 hava savunma sistemi talep ettiğini ve halihazırda bir Pantsir-1 karadan havaya füze rampası teslim aldığını aktardı.