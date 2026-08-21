Ukrayna, Maşa ile Koca Ayı’ya Yaptırım Uyguladı

Ukrayna, dünyanın en popüler çocuk yapımlarından biri olan ve Türkiye’de de geniş bir izleyici kitlesine sahip Rus çizgi dizisi “Maşa ile Koca Ayı”ya yaptırım uygulama kararı aldı. Ukrayna Kültür Bakanı Tetyana Berezhna, dizinin yapımcı ve dağıtımcılarına yönelik yaptırım kararını kamuoyuna duyurdu. Kararın, çizgi dizinin Ukrayna’da engellenmesi ve uluslararası platformlardaki dağıtımının sınırlandırılması için hukuki zemin oluşturduğu açıklandı. Berezhna, “Rus propagandasının çocukların ekranlarında yeri yok” ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA KEZ İZLENDİ VE YAKLAŞIK 100 ÜLKEDE YAYINLANDI

Yaramaz küçük bir kız olan Maşa ile emekli bir sirk ayısının maceralarını anlatan yapım, Rusya’nın en bilinen çizgi dizileri arasında yer alıyor. Dizinin bölümleri yalnızca YouTube’da on milyarlarca kez izlendi. Yapım ayrıca yaklaşık 100 ülkede gösterime girdi ve bu başarı farklı yan yapımların ortaya çıkmasını sağladı. Ancak “Maşa ile Koca Ayı” son yıllarda Ukrayna’nın yanı sıra İngiltere ve Estonya’da da eleştirilerin hedefi oldu. Eleştirilerde, çizgi dizinin Rusya’yı olumlu gösterdiği ve Moskova’nın kültürel etkisini artıran bir yumuşak güç aracı olarak kullanıldığı öne sürülüyor.

ZELENSKİ KARARNAMESİYLE YAPTIRIM UYGULANDI

Yaptırımlar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yayımladığı kararnameyle yürürlüğe girdi. Yaptırım listesinde diziyi hazırlayan Rus yapım şirketi Animaccord, şirketin kurucusu, senarist ve yönetmen bulunuyor. Kültür Bakanı Berezhna, kararın Ukrayna’da içeriğin engellenmesi ve uluslararası dijital platformlarla temasa geçilmesini sağlayacağını belirtti. Bu adımın dizinin gelir elde etmesini ve dağıtımını sınırlandırmaya olanak tanıyacağını söyledi. Ukrayna, haziran ayında Netflix’in dizinin yeni sezonlarının yayın haklarını satın almasına da tepki göstermişti.

KREMLİN ÇİZGİ FİLMLERE SAVAŞ AÇILDIĞINI SAVUNDU

Moskova ise Kiev’in propaganda suçlamalarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çizgi dizinin en iyi insani nitelikleri teşvik ederek dünyayı fethettiğini savundu. Peskov, Ukrayna’nın kararına ilişkin “Ukrayna’nın artık çizgi filmlere de savaş açması, Ukrayna yönetiminin çirkin doğasının bir başka göstergesi olsa gerek” dedi.

UKRAYNA'DA 18 MİLYONDAN FAZLA ABONESİ BULUNUYOR

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı saldırısı sonrası Rus kültür ürünleri boykotlar ve resmi kısıtlamalar nedeniyle ülkede önemli ölçüde azaldı. Ancak “Maşa ile Koca Ayı” Ukrayna’daki popülerliğini büyük ölçüde korudu. Çizgi dizinin Ukraynaca YouTube kanalı, Ağustos 2025’te ülkedeki en popüler çocuk kanalları sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Kanalın şu anda 18 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Bu popülerliğe rağmen son yaptırım kararı, dizinin Ukrayna’daki erişiminin tamamen engellenmesinin önünü açmış oldu.