Ukrayna, NATO Toprağında Fabrika Açıyor

YENİ UKRAYNA SİLAH FABRİKASI AÇILIYOR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lud Poulsen, Danimarka’da yeni bir Ukrayna silah fabrikasının kurulacağını duyurdu. Bu önemli gelişme, Kiev ve müttefikleri arasında silahlanma konusunda yeni bir işbirliği alanının başlangıcını simgeliyor. Poulsen, Ukrayna şirketi Fire Point’in Danimarka’nın güneyinde, Vojens kentinde bir fabrika açacağını belirtti. Bu bölge, aynı zamanda F-16 savaş uçakları filosunu da barındıran bir hava üssüne ev sahipliği yapıyor. Poulsen, bu girişimi “Ukrayna’nın güvenlik mücadelesine yardım eli” olarak tanımladı ve bu durumun, bir Ukrayna savunma şirketinin faaliyetlerinin bir NATO ülkesine taşınmasında bir ilk olduğunu vurguladı. Fire Point, savaş uçağı drone’ları ve seyir füzeleri üretiyor. Ürünleri arasında 1.150 kg savaş başlığına sahip Flamingo FP-5 füzesi de bulunuyor. Danimarka’daki fabrikanın esas olarak füze yakıtı üretimi üzerine yoğunlaşması planlanıyor ve açılışının aralık ayına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

KREMLİN TEHDİTLERİ ARTIRABİLİR

Poulsen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katıldığı Kuzey ve Baltık ülkeleri liderleri toplantısında bu işbirliğini duyurdu. Kremlin’in “sabotaj ve casusluk” ile yanıt verebileceğini belirten Poulsen, bu durumun “tehdidin elbette arttığını” gösterdiğini ifade etti. Ukrayna, Rusya ile süren savaş ortamında gelişen savunma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Temmuz ayında Kiev, altı ay içinde ekipman ihtiyacının yüzde 50’sini karşılamayı hedefleyen yerli silah üretimini artırma planını açıklamıştı.