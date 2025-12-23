Ukrayna Ordusu Donetsk’te Siversk’ten Geri Çekildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Donetsk bölgesindeki yoğun çatışmalar çerçevesinde Ukrayna ordusu Siversk kentinden geri çekiliyor. Bu karar, askerlerin güvenliği ve askeri kaynakların korunması amacıyla alındığı açıklandı.

RUS BASKISI KESİNTİSİZ SÜRDÜ

Açıklamada, Rus ordusunun üstün sayısal gücü ve küçük taarruz gruplarıyla, olumsuz hava koşullarında dahi baskıyı sürdürmesi nedeniyle bölgede ilerleme kaydettiği ifade edildi. Bu durum, geri çekilme kararında etkili bir unsur olarak değerlendirildi.

UKRAYNA: “SALDIRILAR VE TEDBİRLER SÜRÜYOR”

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, geri çekilmeye rağmen kentin çevresindeki Rus birliklerine yönelik saldırıların sürdüğünü ve bu süreçte karşı tarafın ağır kayıplar verdiğini öne sürdü. Ayrıca, Rus birliklerinin lojistik hatlarının sınırlı tutulduğu ve cephede daha fazla ilerlemeyi önlemek amacıyla tüm gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

SIVERSK’İN STRATEJİK ÖNEMİ

Savaş öncesi nüfusu yaklaşık 10 bin olan Siversk’in, Donetsk bölgesi savunmasında önemli bir konumda bulunduğu düşünülüyor. Kentin, Ukrayna’nın “kale kuşağı” olarak tanımlanan savunma hattının kuzeyinde, Sloviansk kentine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer aldığı biliniyor.

