Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Duyurdu: Hidrojen Tren Protokolü İmzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, proje kapsamında Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile İngiltere arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA ÇEVRE DOSTU İŞ BİRLİĞİ

Protokol, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından imzalandı. Uraloğlu, bu iş birliğinin yalnızca demiryolu sektörü açısından değil, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından da önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

HİDROJEN YAKITLI TRENLER ÇEVRECİ BİR SEYAHAT HİZMETİ SUNUYOR

Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin karbon salınımını azaltarak, gürültü kirliliğini düşürdüğünü ve daha konforlu, çevreci bir seyahat imkânı sağladığını ifade etti.

İNGİLTERE-TÜRKİYE ORTAKLIĞI

Bakan Uraloğlu, iş birliği çerçevesinde İngiltere’den prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların projeye katkı vereceğini vurguladı. Uraloğlu, “Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek” ifadelerinde bulundu.

PROJENİN TÜM HAKLARI TÜRASAŞ’A AİT OLACAK

Uraloğlu, projenin hidrojen teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatacağını belirterek, “Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup tüm hakları TÜRASAŞ’a ait olacak” diye konuştu.

YERLİ MÜHENDİSLİK KABİLİYETLERİMİZİ BU PROJEYLE DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Bakan Uraloğlu, iş birliğinin Türkiye’nin hidrojenli demiryolu araçları alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendireceğini ifade ederek, “Protokol çerçevesinde tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi teknik alanlarda bilgi ve teknik destek sağlanacak. Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi bu proje sayesinde daha da ileri taşıyacağız.” dedi.

TÜRASAŞ’I BU ALANDA BÖLGESEL BİR MERKEZ HALİNE GETİRECEĞİZ

Uraloğlu, projenin yalnızca üretim değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Amacımız hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızla TÜRASAŞ’ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz.” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, projenin uzun vadede çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte öncü olacağını vurgulayarak, “Yeşil ulaşımı güçlendirecek bu yatırımı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.