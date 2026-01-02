Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Kara Yollarında 58 Bin 246 Levha Kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelindeki kara yollarında hız sınırlarını belirleyen işaretleme sistemlerinde sadeleştirme yapılacağına ve yeknesaklığın sağlanacağına dair açıklama yaptı. Uraloğlu, yazılı ifadelerinde bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalara vurgu yaptı.

TRAFİK LEVHALARINDA STANDARDİZASYON

Uraloğlu, “Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konusundaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri bakanlıkları arasında bir protokol imzalandığını belirtti. Bu protokol çerçevesinde, trafik işaret levhalarının “mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesine göre standardize edildiğini açıkladı.

KALDIRILAN LEVHALARIN SAYISI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) sorumluluk alanındaki güncellemeler hakkında bilgi veren Uraloğlu, öncelikli olarak yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolu çalışmalarının 31 Ağustos itibarıyla tamamlandığını söyledi. İlk aşamada 19 bin 61 levha için yeniden düzenleme yapıldığını ifade eden Uraloğlu, 1 Eylül’den itibaren kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında bölge müdürlüklerinin çalışmalara başladığını aktardı. Tüm bu süreçler neticesinde KGM’nin sorumluluk alanındaki 58 bin 246 levhanın kaldırıldığını duyurdu. Yapılan bu düzenlemelerle kaldırılan işaretlemelerin yüzde 60’ına tekabül eden 35 bin 247 hız levhasının uygulamasının sonlandırıldığı bilgisini verdi. Böylece toplamda 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu.